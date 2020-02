Nu komt het wel heel dichtbij, want Limburg is ook een soort Nederland. Een 47-jarige Duitser uit de buurt van Sittard besmet met corona probeerde Limburg te annexeren. In Limburg heeft men daarna carnaval gevierd: allemaal onder-de-rivieriërs die klef met elkaar staan te doen in het café, hand op elkaars schouder enzo. Half Brabant en Limburg derhalve besmet. Mooi en nobel einde toch, dat de polonaise the last dance was. Carnaval in Breda komen alleen maar mensen uit Dordrecht en Rotterdam, in onesies en kant-en-klare Primark-pakken. En voor je het weet hebben ze corona in Ter Apel. "De GGD is gestart met een contactonderzoek. Hierbij wordt nagegaan met wie de man in Limburg in contact is geweest en wordt van die personen de gezondheid getest. Als zij klachten krijgen, worden ze geïsoleerd. Het RIVM heeft niet bekendgemaakt waar in Limburg de man precies verbleef." Fok fok fok fok we gaan er allemaal aan. Megatopic met 1.200 comments hier. Later meerrrrr.

Update: klas van Fenne (16) uit Zeist eerste Corona-vluchtelingen.

Update: klas van Fenne (16) veilig thuis.

Update: Italië nu 325 besmettingen, 11 doden. Iran nu 95 besmettingen (geloven we NIETS van) en 15 doden. Naast Irans Gezonsheidsminister nu ook een parlementslid besmet. Een studie schat 18,000 besmettingen in Iran.

Update: Ook Algerije meldt eerste besmetting, dus Noord-Afrika lijkt aan de beurt. Egypte heeft er ook 1.

Update: Zwitserland heeft er ook 1, ze heeft het opgelopen in Milaan.

Denkvoer: 56-jarige dame in Sichuan, China testte 8 maal negatief tijdens een quarantaine van 17 dagen. De negende keer testte ze pas positief.

Update: WK shorttrack Zuid-Korea gaat niet door. Tijd om Suzanne Schultings Insta te loeren. Zuid-Korea staat nu op 1,261 besmettingen en 12 doden.

Update: Zien we China's incinerators eindelijk eens in actie. Met medisch afval, uiteraard hè.

Update: SCHOKKENDE BEELDEN HORRORHOTEL TENERIFE.

Update: Lijst Omtzigt stelt weer eens alleen maar vragen.

UPDATE: RIVM noemt contactonderzoek naar aanleiding van besmette Duitser die in een week in Limburg was en aan de grens met Sittard woont ONNODIG. Want de man toonde in Limburg geen symptomen en het RIVM houdt nog steeds vol dat besmetting alleen plaats kan vinden als er symptomen zijn. Het Amerikaanse RIVM spreekt deze stelling tegen.

Update: nieuwe Corona-dode in Frankrijk en drie nieuwe besmettingen.