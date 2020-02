Eerst kwamen ze voor onze peuk in het ziekenhuis, en we zeiden niets, omdat we big pharma verachten. Toen kwamen ze voor onze peuk langs het sportveld, en we zeiden niets, omdat we alles wat met sport te maken heeft een beetje overdreven vinden. Vervolgens kwamen ze voor onze rookruimtes in alle horecagelegenheden, en we zeiden niets, omdat roken gaat om een man, en zijn peuk, in z'n eentje op de bank terwijl hij Hart van Nederland kijkt godverdomme. Maar nu dooft het licht, want "een meerderheid van in ieder geval CDA, ChristenUnie, D66, SP, GroenLinks, PvdA, 50Plus, Partij voor de Dieren en SGP - samen goed voor 91 zetels - wil dat de staatssecretaris van Volksgezondheid ook een gezwinde afbouw tot nul regelt van de verkoop van tabaksproducten (...). Uiteindelijk mogen tabaksproducten alleen nog maar in speciaalzaken verkocht worden. Het voorstel van vandaag vult die wens in." De dagen dat geluk nog heel gewoon was, en dat we zélf bepaalden in welke staat we onze longen de wetenschap nalaten, lijken definitief geteld.