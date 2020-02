:

Wat @kapoerewiet al zegt; wel of geen massa-immigratie is een keuze.

Er zijn altijd al oorlogen, hongersnoden en natuurrampen geweest. Zonder pull-factor komt hier niemand naartoe. Ook als er ergens anders een hele ernstige push-factor is, dan blijven mensen toch liever in de buurt van hun eigen geboortegronden, familieverbanden, clans, en bevolkingsgroepen Naar een ver land afreizen is eng, zeker als je de taal niet kent en niet weet hoe je daar je geld kan verdienen.

Maar ja; wij geven gratis geld weg, en hoe. Van een bijstandsuitkering in NL kan je in Marokko een heel groot huis kopen, nadat je al je vaste lasten in NL al hebt betaald. Voor dat geld koop je in Eritrea een paleis.

Wij lokken die mensen hier dus naartoe. Dat Merkel een levensgevaarlijke totaaldebiel is klopt, maar dat is Rutte ook. Zoals gezegd hebben andere EU-landen al heel vaak de EU-regels voor binnenlands gebruik aangepast.

Dat kunnen wij ook, en dat hoeft niet eens. In theorie kunnen wij ook nu illegalen gewoon uitwijzen. Hetzelfde geldt voor misdadigers die een delict plegen waar maximum 4 jaar cel op staat.

Maar zelfs dat doen we niet.

Dat zijn keuzes.