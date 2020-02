Dienstmededeling voor iedereen die over een jaar of tien NIET een lullig & kil briefje in de bus wil krijgen dat de moordenaar van zijn of haar dochter weer de straten afschuimt. Tikkende tijdbom Stanley Anschütz die acht jaar geleden tot ontploffing kwam is gewoon weer een tikkende tijdbom. In 2012 had Stanley zin om iemand te vermoorden en de vijftienjarige Ximena werd naakt, onder het bloed en dood gevonden: ze was in haar slaap op gruwelijke wijze vermoord door Stanley de debiel. Stanley was een volledig vercrackte jeugd-tbs'er die nog wel de tegenwoordigheid van geest had zijn omgeving te waarschuwen voor zijn eigen persoon. Tevergeefs natuurlijk, met als gevolg dat de arme Ximena werd vermoord.

Enfin, het is acht jaar later, en Stanley mag op verlof. De nabestaanden van Ximena kregen een briefje in de bus gepropt: "De moordenaar van jullie vijftienjarige dochter gaat op verlof." Koud. Kil. Onpersoonlijk. Het zijn de regels, okee, prima. Maar laat alle moeders, oma's, vaders, opa's, broers en zussen van Nederland dan ook maar gewaarschuwd zijn. Stanley Elio Anschütz loopt weer buiten.

PS. Hier schrijft Stanley zijn eigen biografie, hier een stukje via Korterink.