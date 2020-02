Als je objectief naar de cijfers kijkt ís het toch van de zotte!?! Men laat dus op jààrbasis(!) een stad ter grootte van Leiden of Deventer het land binnen stromen - en elk jaar weer! - terwijl men aan de andere kant wèl de boeren over de kling jaagt want klimaat. Je kunt dus niet beiden willen. Het is of/ of, niet en/ en. Er zullen vroeg of laat keuzes gemaakt moeten worden, dit land kán gewoonweg geen 25 miljoen mensen herbergen. En hoe langer dat wordt uitgesteld, hoe onprettiger het verloop zal zijn. Over de gevolgen voor inheemse bevolking die nooit om deze waanzin gevraagd heeft nog maar te zwijgen. Want die demografische tijdbom tikt alleen maar sneller en harder.

Of de onvermijdelijke gevolgen voor het Sociale Vangnet dat nu al in al zijn voegen piept en kraakt. Want het merendeel van wat hier binnen stroomt is volkomen nutteloos voor dit land, hoe impopulair het ook mag zijn om dat te benoemen. Veelal effectief analfabeet in de èigen taal, nog geen veterstrikdiploma om te overleggen, en dat laten we dan massaal los in een hoogwaardige technische samenleving die op kennis draait. En dan ook nog vooral mannen in de gevechtsklare leeftijd die vaak behept zijn met een totalitaire ideologie die het geweld niet schuwt om de zin door te drijven. What could possibly go wrong. Oftewel; hoe een eens zo mooi en goed geregeld land zichzelf vrijwillig de afgrond inwierp.