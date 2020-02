Dit melodrama in tien bedrijven begint toch wel erg sleets te worden. Zag al de term "uitmelken" voorbijkomen. Maar ja, als je zo'n enorme loeiende kudde koeien het veld instuurt in de hoop je tegenstander wordt onder de hoeven wordt gelopen is het toch niet vreemd als die van de nood een deugd maakt en dan maar gaat melken. Je hebt de man zelf dit podium gegeven waar hij vermoedelijk liever niet op had gestaan.

Dat hele minder, minder is onsmakelijk en op het randje. Maar als je een gewone burger die het als kroegpraat bezigt al niet zou vervolgen, dan een politicus van de oppositie al helemaal niet. Waar zijn dan de verontwaardigde Democraten die lopen te briesen dat je een (buitenlandse) regering of OM niet mag aanzetten tot vervolging? En dat Trump"gate" Oekraïne verhaal ging om een zoon van een oppositielid die werkelijk wat op z'n kerfstok lijkt te hebben.

Minder, minder zegt niks over de methode hoe je dat wilt bereiken. Of welke specifieke Marokkanen er liever weg moeten. Je had het ook kunnen aangrijpen tot een politiek debat en vragen: Hoe dan? Wie dan?

Maar kennelijk lopen er nog altijd enge politieke mannetjes rond, je zou ze een bepaald bruin koosnaampje kunnen geven, die vinden dat oppositie voeren tegen de huidige status quo niet mag. Die vinden dat je geen kritiek mag hebben op minderheden, hoe ontspoord ook, religie of ideologie. Want dat leidt zogenaamd tot een tweede Holocaust of dictatuur of gewoon geweld en misdaad. Maar vreemd genoeg moet je een ideologie of politieke beweging juist weer vervolgen, als die kritiek heeft op een andere ideologie, die openlijk geweld en ongelijke rechten predikt, zowel in theorie als praktijk.

Als we in de jaren 30 hadden geleefd, zou Ernst Hirsch-Ballin samen met Opstelten en andere "verdedigers van minderheden" ook gepleit hebben voor het vervolgen van politici die om minder, minder NSB'ers of Duitsers hadden geroepen? Of minder, minder Russen, Sovjets en communisten? Of is het toevallig alleen maar van belang wanneer de oproep van minder je politieke medestanders of tegenpool betreft?

De grens van vrijheid van meningsuiting hoort te liggen bij oproepen tot geweld en dwang, of doelbewuste, moedwillige oplichting om anderen te schaden of jezelf te verrijken. En wie oproept tot geweld of dwang, gewoon opsluiten tot men het dreigement weer intrekt. Maar roepen dat je minder van een bepaalde groep wilt, is niet een expliciet dreigement. De groep in kwestie roept bovendien wel degelijk in haar preken en grondteksten op dat talloze anderen de dood verdienen. Maar dat is kennelijk geen probleem, want "heilig". Schijnheilig bedoel je.