Vandaag laten we die mislukte minder minder-tweet van Thierry weer voor wat het is, en keren we terug naar Original Gangster Greet. Hoewel de echte boeven vandaag de ambtenaren van het Openbaar Ministerie en Schijnhveiligheid & Corruptie zijn, die hun straatje mogen schoonvegen. De hoofdverdachten van politieke beïnvloeding van het Wildersproces mogen namelijk laten zien welke documenten zij zelf boven water hebben gekregen over “mogelijke politieke beïnvloeding” van de zaak. Nou u raadt het al, die hebben natuurlijk helemaal nul documenten gevonden die dat aantonen, want meestal brengen boeven niet de bewijslast tegen zichzelf mee naar de rechtszaal. “Dikastocratie!”, roept iemand vanaf een congres in Rome.

De documenten staan overigens ook al (grotendeels) online. Maandag kwam (als bijvangst in een Wilderswob) wel naar buiten dat enge man Ernst Hirsch Ballin in 2008 al tot drie keer toe liet uitzoeken of Wilders - toen al! - echt niet vervolgd kon worden voor zijn islamkritische uitingen. De islam woekert ondertussen ongestoord en nauwelijks gehinderd verder, in Dit Land. Vorige keer boycotte Wilders het proces omdat Grabbelpaus niet opschoot met de documenten die vandaag besproken worden, vandaag is hij er volgens bovenstaande tweet wel bij, en de Staatsomroep belooft er ook live bij te zijn. Sowieso kun je bij Tante Saskia terecht, na de breek: