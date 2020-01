Niet dat we paniek willen zaaien. Maar we doen het toch. En gelukkig is daar altijd wel een realtime Kaart Des Doods om bij te houden hoe het coronavirus zich over de wereld woekert. En dat allemaal omdat er iemand in Wuhan, China een sappige vleermuisburger met witte rijst op het menu zette. Slecht idee, vleermuisburgers. En nu zittten we globaal met de gebakken peren. Meanwhile is een Chinese stad met 10 mio inwoners (dat is dus heel Nederland, in 1950) in soort van quarantaine lockdown, staan alle bussen en treinen stil en vliegt er geen vliegtuig meer. Het virus is ook opgedoken in andere landen, waaronder Taiwan, Zuid-Korea, Thailand, Japan en de VS. Het gaat in alle gevallen om mensen die onlangs in Wuhan waren. (NOS) Volgens de WHO en onze RIVM is er voorshands nog geen enkele reden om ons werkelijk zorgen te maken - en meestal is dat ook het teken om met gasmasker en half jaar proviand naar de schuilkelder te vertrekken. We preppen!