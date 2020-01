Daar issie dan, het langverwachte drugsmanifest van D66, want Peter Roddeltante de Vries had zijn mondje natuurlijk weer eens voorbijgepraat. Weggemoffeld in het midden van een willekeurige januarinacht van 2020, en gezien het zinnetje 'In 2019 is het precies honderd jaar geleden dat de eerste Opiumwet tot stand kwam' had het allemaal wel wat sneller gemogen van Robojets proxy Vera Bergkamp. Dope legaliseren, hartstikke goed enzo, en inhoudelijk zal het ook allemaal wel want iedereen weet toch al wel waar D66 staat. Vuurwerk stom, snuiven cool. Wel interessant is een analyse van de BN'ers die D66 heeft weten te ronselen, aangezien: "De publieke steun van de BN’ers moet in de samenleving draagvlak kweken om drugs te normaliseren (...) Onder meer misdaadjournalist Peter R. de Vries, actrice Anna Drijver, zangeres Rianne van Dorst en strafrechtadvocaat Gerard Spong willen volgens D66 tekenen."

Nou. Valt dat even vies tegen. Peter R. staat er inderdaad op, maar Peter is zo gretig als een zwetende ui. Die zet zijn geile naam nog onder een manifest over vanillevla. Anna Drijver (wel een A-klasse BN'er) staat er toch niet op; Rianne van Dorst evenmin. Ene Mari van Dorst ja, maar da's een ander. Dus moet de lijst het qua 'BN'ers' doen met MEROL, heeft weliswaar iets geroepen over beffen maar die loop je op de eerste de beste verjaardag straal voorbij, en Splinter Chabot, toch vooral de zoon van z'n vader, en dan hebben we nog twee knakkers van de Jeugd van Tegenwoordig (de andere twee konden niet), Saskia Noort (meh), tv-junk Filemon Wesselink die in 2005 heel erg relevant was en die langharige teckel van 3FM, dat na een lang ziekbed nog steeds niet is overleden. Wat je zegt, 'de publieke steun van de BN’ers moet in de samenleving draagvlak kweken om drugs te normaliseren'. Als wij vroeger zo'n schraal rapport hadden ging-ie in de plomp.

PS. Shirt kopen?