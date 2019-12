Ballsy move van het brave Brabandertje Jetten: D'66 werkt aan een manifest om alle(rlei) drugs te legaliseren. Niet alleen wiet, maar ook coke en xtc. Daarvoor stuurt de partij in het geheim een manifest rond om steun te werven bij BN'ers. Helaas heeft Peter R. de Vries alweer uit de school geklapt want het initiatief is in de krant terecht gekomen (en wordt door de partij bevestigd). Goed plan wel hoor. GroenLinks opperde vorig jaar ook al zoiets over XTC (en kreeg daarvoor bijval van Lubach & GeenStijl). En waarom ook niet. Bestrijding en criminalisering werkt niet, opsporing en berechting is een lachertje, Danny Ghosens Narcostaat laat zien hoe doodnormaal een bijbaan in de drugswereld is en ook de Tweede Kamer is sowieso een drugshol, met het meeste residu van de "Haagse ziekte" in de kleine kamertjes van D'66 zelf. Legaliseren proberen - Maar hoe precies? Hoe hou je het bij kinderen weg? Hoe voorkom je dat het halve land aan de sos gaat? Geen idee - dit is pas stap één. Maar keer het drugsdenken eens radicaal om, pomp verspild politiegeld in voorlichting en geef misschien coke, maar zeker xtc een kans. Al was het maar omdat de popreferentie in dit ouwe topic dan misschien eindelijk eens geraden wordt. Waar kunnen we tekenen, Rob? We hebben al een campagneshirt!

