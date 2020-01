Schitterende rapportcijfers voor Eva Jinek. De voor veel geld naar RTL overgestapte NPO-coryfee mag dan een beroerde week qua kijkcijfers achter de rug hebben - ze verloor 4 van de 5 veldslagen. De waardering is er niet minder om. Aldus de respondenten van opiniepeiler Maurice de Hond. Opmerkelijk is ook de hoge waardering voor de veel te laat overleden Charles Groenhuijsen en de lage waardering voor Willemijn Veenhoven, met haar gerespecteerde radiohoofd. Helemaal onderaan staan het door Oliebol de Jong kapotgeschreven tafelmeisje Giovanca en Schnabbel Schimmelpenninck van het zieltogende vega-blaadje Quote met een mager zesje. Dat wordt wat volgende week.

Een keurige 6,8 voor Welmoed!