Net als dat er in Epsteins laatste cel ook al geen videobeelden van in zijn cel waren, en dat de camerabeelden van buiten de cel "onbruikbaar" waren. En nu zijn de camerabeelden van in zijn cel tijdens zijn vermeende eerste zelfmoordpoging dus 'per ongeluk verwijderd'. Het Metropolitan Correctional Center (MCC) "Inadvertently preserved video from the wrong tier within the MCC and as a result, video from outside the defendant's cell on July 22-23, 2019 no longer exists. (...) A backup video system was in place, but the requested video wasn't available because of unspecified "technical errors"". Nja, gelukkig hebben we het lichaam nog.