Bronnen bekend met de camera set-up van het celblok in het Metropolitan Correctional Center vertellen de immer betrouwbare New York Post dat:

"There’s no surveillance video of the incident during which Jeffrey Epstein apparently hanged himself in a federal lockup in Lower Manhattan, law-enforcement officials told The Post on Sunday. Although there are cameras in the 9 South wing where the convicted pedophile was being held at the Metropolitan Correctional Center, they are trained on the areas outside the cells and not inside, according to sources familiar with the setup there."

Nu wisten we natuurlijk al dat Epstein twaalf dagen voor zijn dood van "suicide watch" afgehaald was, waarmee waarschijnlijk dus ook het cameratoezicht in zijn cel zelf kwam te vervallen. Maar goed, dan rest nu natuurlijk de vraag: wat laten de camera's voor een activiteit buiten en voor zijn cel zijn? En dan zou de belangrijkste vraag zijn: waren er bezoekers de dagen/uren voor zijn dood?