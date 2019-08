Jongens, zelfs Trump retweette gisteravond dit Killary-filmpje en als iemand met zijn online decorum zijn oren laat hangen naar een alternatieve kijk op het nieuws, nou, dan weet je het spreekwoordelijk wel. Samengevat: er zíjn ook mensen die twijfelen aan het officiële verhaal dat Epstein zichzelf in zijn cel verhangen heeft.

Wat weten we tot nu toe?

- Op 24 juli werd Epstein in zijn cel half bewusteloos "with marks on his neck" aangetroffen. Het is nog altijd onduidelijk wat er precies gebeurd is, maar officials hielden rekening met een zelfmoordpoging, zelfverwonding om overgeplaatst te worden of een vechtpartij met een celgenoot. Na het incident werd Epstein onder "suicide watch" geplaatst.

- Gister op 10 augustus werd Epstein NAAR VERLUIDT HEHEHE dood aangetroffen in zijn cel, hij zou zichzelf verhangen hebben. De New York Post publiceerde twee foto's waarop volgens de Post het lichaam van Epstein een ziekenhuis ingerold wordt.

- Vervolgens bleek dat Epstein 12 dagen voor zijn 'zelfmoord' van suicide watch afgehaald was. "on July 29, Mr. Epstein, 66, was taken off the watch for reasons that remained unclear on Saturday, the person said", aldus de New York Times.

DE ALTERNATIEVE THEORIEËN

Vooral die ene foto waarin het zijaanzicht van Epsteins dode tronie getoond wordt, weet de gemoederen bezig te houden. De kromming van zijn neus en de oorlel zou namelijk niet overeenkomen met foto's van een levende Epstein. Daarbij kwam ook deze post op het immer betrouwbare 4Chan, naar verluidt 10 minuten voordat het nieuws over Epsteins zelfmoord wereldkundig werd gemaakt. Die post zou geschreven zijn door een gevangenismedewerker en erop neerkomen dat "he got switched out". Oftewel, Epstein zou nog leven en een dode body double zou als bewijsstuk opgevoerd zijn. Keurige blue checkmark Washington Post factchecker Carol Leonnig schrijft: "People close to Epstein fear he was murdered...as Epstein told authorities someone tried to kill him in a previous incident weeks earlier. He was described as being in good spirits in recent days..."

Wat de waarheid ook die nooit boven tafel zal komen ook mag zijn, gelachen hebben we in ieder geval wel man godverdomme. Meme Stream na de breek!