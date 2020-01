Op drie na beste coach van The Voice of Holland wrijft in vlek

Wat waren we bezorgd over het knaagdier van Lil' Kleine, toen er op het internet screenshots van appgesprekken opdoken dat het beestje overleden zou zijn na het snuiven/oplikken/basen van rondslingerende cocaïne. Helemaal toen meneer zo spastisch reageerde op een doodnormale vraag over zijn rattus norvegicus - een beetje normaal doen is kennelijk teveel gevraagd. Enfin, een of andere familievriend roepen dat Lil' Kleine en zijn mevrouw die hond gewoon hebben weggegeven ofzo, want dat is wat mensen doen, iedereen blij en daarmee case closed. Gaat die knaap nu in de vlek zitten wrijven met een video dat """zijn hond""" nog leeft. Poot, zit en lig, met 'sukkels' als bijschrift. Nou, dan zetten we ze toch gewoon ff naast elkaar?