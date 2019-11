Verontrustende berichten op de socialen toen een WhatsAppgesprek de ronde deed over het drugsgebruik van de hond van Lil' Kleine: het beestje zou slachtoffer zijn geworden van z'n verslaving en dientengevolge zichzelf hebben doodgesnoven. Kwam dat zwaar hallucinante 'moet je mijn hondje zien op Instagram om te weten of hij leeft het is 2019 mevrouw' interview van Lil' er nog eens bij en toen had de hele wereld z'n mening klaar over de Pete Doherty van het hondengilde. MAAR! Volgens ene Koen Kardashian (zit bij toevallig dezelfde manager als de Kleines) is er allemaal niks van waar. Ze hebben de hond gewoon weggegeven, ofzo. Nou dat verklaart een heleboel. We hebben zo onze bedenkingen bij de 4Dog-Chess die de familie Kleine hier aan het spelen is, want dat hadden ze dan ook meteen kunnen zeggen. Maar hey, Rolf Wouters verdween ook ineens van de aardbodem en die schijnt ook nog te leven.