Dit is 'm dan. De Jan van het briefje in de krant, geschreven door zijn bewindvoerder Kees. De Jan die in tegenstelling tot Klaas Dijkhoff niet dubbel beloond wordt voor een baan die hij niet heeft, maar de Jan die door het UWV gekort werd op zijn WaJong omdat hij een kleine jubileumtoelage kreeg van zijn werkgever, na 12,5 jaar trouwe dienst. De Jan waar Sywert & Wy daarom de actie #SinterJan voor op touw zetten, waar we het mooie bedrag van [ZWARTGELAKT]* euro plus een [ZWARTGELAKT]* en zelfs nog een [ZWARTGELAKT]* mee ophaalden. Van NS mocht hij bovendien een dag meereizen met het afscheid van de eerste dubbeldekker, want Jan is een treinenfanaat met een lichte beperking met autistiforme aspekten. Die Jan, aan wie u zo massaal gedoneerd heeft, wilden we natuurlijk nog even aan u voorstellen. Want de hele trein kent Jan, maar u nog niet. Dus dit is Jan, Jan de Kroon. Uit Veenendaal. Aangenaam.

*Opbrengst houden we stil, want UWV hört mee, maar we komen later nog terug op hoe het allemaal afloopt.