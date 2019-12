Shula Rijxman van de NPO, die het nieuws van alle kanten brengt, is heel erg bezorgd over nepnieuws, schrijft ze in het AD. Ze geeft toe dat de mede door NPO-programma Jinek opgestookte bangmakerij over nepnieuws zélf nepnieuws was, maar gelukkig heeft Rijxman nog een ander schrikbeeld over. "In Engeland is er door een feitelijk onjuiste socialemediacampagne nu al drie jaar diepe verdeeldheid. Dat is een buurland van ons." Dat u het even weet mensen. Onze NPO-baas ziet burgers die zelf via democratische weg mogen beslissen of ze onderdeel zijn van een alsmaar uitdijende superstaat als een schrikbeeld. Kennelijk woont ze liever in een land waar 61,5% van de mensen tegen de Europese grondwet stemt die er dan alsnog via een achterdeur komt. En ze denkt dat die miljoenen mensen alleen voor Brexit hebben gestemd vanwege 'een feitelijk onjuiste socialemediacampagne'. Wat een eenzijdige visie zeg. Kijkt die Shula Rijxman alleen maar naar de NPO ofzo?

