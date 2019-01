Wij mogen zeker niet zeggen dat de NPO Overlords zich klaarmaken voor een keiharde campagne tegen websites als The Post Online en GeenStijl, maar de montagemiepjes van Jinek zorgen er wel voor dat het er verdomd veel op lijkt dat de NPO Overlords zich klaarmaken voor een keiharde campagne tegen websites als The Post Online en GeenStijl. Eva Jinek had gisteren Peter Vandermeersch (NRC, bekend van nepnieuws over Pieter Omtzigt) en Philippe Remarque (Volkskrant, bekend van nepnieuws over martelen en recent nog over 'racistische' wapenwetten) en nog twee ander jokers te gast om over nepnieuws te praten. En zoals dat gaat, begint zo'n item met een kekke montage met allemaal voorbeelden van nepnieuws.

Flitsen daar opeens, zonder enige context (na ongeveer 50 seconden in bovenstaande clip, wij doen namelijk WEL aan context) de namen van de bekende weblogs The Post Online en GeenStijl voorbij. "Bloggers op The Post Online pakken onderwerpen op, die traditionele media laten liggen." (Is wel zo, red.) Maar wat heeft dat in Marcel Gelauffsnaam met nepnieuws te maken? Het fragmentje komt godbetert uit een Nieuwsuur-reportage op bezoek bij TPO-koning Bas Paternotte over de invloed van Twitter. Dat hoort niet in een nette journalistieke montage over nepnieuws, dunkt ons. Dus hee, Eva Jinek, The Post Online en GeenStijl met een uit zijn verband gerukt en volstrekt niet ter zake doende fragment associëren met nepnieuws. Hoe noem je dat eigenlijk?