Nog even over dat artikel in het AD over die mevrouw die vleeseters extra wil belasten om zo de maatschappelijke problemen te betalen. Laten we dat dan meteen ff doortrekken, en echte maatregelen treffen om de wereld te redden. Laten we een boom opzetten.

Van de bomen niets dan goeds, ze redden ons van de verstikking schrijft Toine Heijmans vandaag in de Volkskrant. Er staat een hoop onzin in die krant. Maar dit zinnetje klopt als een bus. Willen we een wereld die we door kunnen geven aan onze kinderen dan moet dat met bomen. Heel veel bomen. Grote bomen, stomme bomen, mooie bomen. Maakt niet uit, als het maar bomen zijn.

Heeft u bomen op het erf dan bent u een goed mens. Heeft u geen bomen dan bent u een klimaatracist van het goorste soort die bestraft moet worden. Beetje op drie hoog voor of achter op een gracht zitten deugen zonder ook maar 1 boom in bezit. Dan zou je eigenlijk helemaal niet mogen deelnemen aan welke klimaatdiscussie dan ook. Het boombezit per capita moet drastisch omhoog en mensen die al bomen hebben moeten beloond worden.

Heeft u 10 of meer bomen dan hoeft u niet meer met de trein en wordt u vrijgesteld van wegenbelasting. Heeft u 25 of meer bomen dan mag u gewoon 130 rijden en krijgt u ieder jaar een vliegvakantie naar keuze. Heeft u 50 of meer bomen dan bent u vrijgesteld van alle energiebelastingen en warmtepomp-onzin. Heeft u 100 of meer bomen dan wordt u genomineerd voor een Nobelprijs.

De beuk er in. Dood aan de boomlozen!