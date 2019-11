Met de wet wil hij woningbouw, infrastructuur en landbouw tot zaken van "dringend openbaar belang" laten verklaren. Een opschorting van de regels voor een periode van zes maanden, terwijl het kabinet tijdens die rustperiode naar een definitieve oplossing zoekt. Het zou ons verbazen als naast het FvD andere partijen het steunen, maar het gaat om het idee. "Het hele land wordt gek gemaakt met gekkigheid rond stikstof en PFAS-problemen, waartegen het kabinet nu overhaast allerlei maatregelen wil invoeren. Met deze wet kunnen boeren boeren en bouwers bouwen, zonder dat de maximumsnelheid hoeft te worden verlaagd of andere pijnlijke maatregelen hoeven te worden genomen. En zo hoeft de premier niet nog meer verkiezingsbeloftes te breken." Noodwetten, het halve land onder water in 2050, wat is het leven urgent eigenlijk hè?