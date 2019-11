Vroemvroempartij vvd is panisch in een zakje aan het ademen vanwege het stikstofprobleem waarmee de politiek het hele land heeft platgelegd. Ben je nét sTeRkEr UiT dE cRiSiS gekomen (rare letters, want liberale voorlichtersleugen - red.), zet je zélf gansch het raderwerk weer stil. Het zou grappig zijn, als het niet zo'n risico was voor boeren, bouwers en de economie als geheel. Eén van de voorstellen tot stikstofreductie is om een door de vvd langzaam en uiterst moeizaam bevochten, maatschappelijk onmisbare vooruitgang ongedaan te maken: 130 moet terug naar 100, overal. Niet alleen huillachen we al dagen om de debilisering van politieke probleembestrijding, de gasgevende uitstootmeters van FlitsMeister (zeg maar een soort burger-RIVM, maar dan met meer meetpunten) hebben de remmende effecten van de snelheidsverlaging doorgerekend en concluderen:

In totaal hebben we 2 periodes van 2 weken geanalyseerd. In totaal zijn er door onze community van bijna 1,7 miljoen gebruikers zo’n 7.745.645.956 gps-punten verzameld. Dit vertaalt zich naar zo’n 650 miljoen gereden kilometers. In totaal vertegenwoordigen wij met Flitsmeister zo’n 10% van het Nederlandse verkeer, in de spits kan dit zelfs oplopen tot 20%. Deze getallen geven dus een representatief beeld.

In september is er op 6% van alle gereden kilometers 130 km/h of harder gereden. In oktober was dat 5%. Gemiddeld over de twee tijdspannes dus 5,5%. Volgens bronnen komt ongeveer 6,1% van de stikstof depositie voort vanuit het wegverkeer. Op basis van verzamelde data kunnen we concluderen dat deze mogelijke maatregel dus slechts 5,5% van 6,1% stikstof reductie gaat opleveren. Oftewel 0,34% minder stikstofdepositie.

0,34%. Nul komma vierendertig procent. Dat lost dus niets op. Misschien dan de fossiele brandstofmotor maar wat sneller verbannen, vvd'tje? Maar pas op: de sociaal-mobiele momentopnemers van Just Carpet (zeg maar een soort SCP, maar dan met meer antislipmatten onder hun aannames) meet onder hun clientèle een grote weerstand tegen zo'n ingreep. Ze zullen zichzelf er vast wel weer uit spinnen, maar wie puur naar de feiten kijkt ziet dat de vvd zichzelf hier stevig te pakken heeft!