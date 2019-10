Het kabinet is helemaal klaar met de PFAS-normen van het kabinet, aldus het kabinet. Afgelopen zomer bepaalde het kabinet dat er niet meer dan 0,1 microgram (oftewel 0,0001 miligram (oftewel 0,0000001 gram (oftewel 0,0000000001 kilogram (oftewel 0,00000001% (oftewel hééééééééél erg weinig))))) PFAS in een kilogram bodem mag zitten, maar nu blijkt dat hééééééééél erg weinig wel heel erg weinig is. Het RIVM (bekend van tv) moet voor 1 december nieuwe regels bedenken, zodat Stientje van Veldhoven morgen op het Malieveld tenminste iets meer aan de boze bouwers beroepslobbyisten kan beloven dan 'zolang ik in de regering zit wordt de bouwstapel niet (gedwongen) gehalveerd'. Nou nog even die stikstofcrisis oplossen en we kunnen eindelijk iets aan de woningnood gaan doen in Dit Land.

Zucht

JOEHOE TELETEKST, JULLIE ZITTER EEN FACTOR DUIZEND (1000) NAAST