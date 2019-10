Polar Bear PhD Susan Crockford (wiki) is na 15 jaar dienstverband ontslagen door haar Canadese universiteit, en dat komt volgens haarzelf omdat haar ijsbeeronderzoeken tot de conclusie komen dat het best goed gaat met de zeehond-snackende pelsdieren van de Noordpool. Dat ondermijnt de status van ijsberen als stervende mascotte van de klimaatverandering: "All have adapted, through natural selection, to the immense changes in sea ice coverage that occured organically in the Arctic. [...] Polar bear numbers worldwide did not decline as predicted, but instead have increased by 16%, and probably a lot more", verklaart Crockford in de video hierboven. Peer review: ook de International Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species schreef al in 2015 dat "abundance estimates have generally improved in recent decades", en erkent daarbij dat het welhaast onmogelijk is om ijsberen te turven omdat ze op on- of nauwelijks bereikbare plekken leven. De meetstatus bij IUCN is daarom niet stable, increasing of decreasing, maar "unknown". Desalniettemin mag Crockford van haar eigen werkgever dus niet beweren dat het goed gaat met de ijsbeer - want wetenschap is kennelijk ook maar een mening, en die mening moet wel binnen bepaalde kaders passen.

We worden er een beetje moe van om steeds te moeten disclaimeren dat we heus wel zien dat de mens, in al zijn overtallige aantallen, een vieze poep- & plastic soepzooi van Moedertje Aarde maakt. We benne geen ontkenners. Maar we ontwaren wel een pathologisch probleem met pers & politiek, vooral als die gestaalde kaders van de groene kerk ook op de wetenschap worden toegepast. Als de wetenschap "gezuiverd" wordt van kritiek op de klimaatpolitiek die er bedreven wordt aan universiteit, wordt dat hele opwarmingsverhaal natuurlijk niet geloofwaardiger. Het goede nieuws is dat Rutger Bregman zijn klimaatlegergroene helm af kan zetten. Nog beter nieuws is dat het misschien wel hartstikke goed gaat met de ijsbeer. Want ijsberen zijn awesome. Wel heel veelzeggend dat klimaatalarmisten kennelijk niet blij kunnen zijn als het goed gaat met de ijsbeer. Want dat komt hun agenda niet goed uit.