Friesland, Drenthe, Overijssel, Gelderland hebben de stikstofregels al de deur uit gegaan. Maar op het provinciehuis van Groningen houden ze moedig stand. Boeren dreigden om 15:00 uur met die rooie trekker naar binnen te rijden, maar de kalmte is teruggekeerd nadat vakbondsmeneer de menigte en vooral de jeugd tot bedaren wist te brengen. "We hebben steun van 92% van de bevolking, dat wil ik niet verspelen." Om 16:00 uur moet er wat gebeuren. DUURT TE LANG!

UPDATE: Rooie trekker drukt voordeur provinciehuis open, boeren stromen naar binnen - "Het enige wat we willen, is dat deze onzin ophoudt."

Update: Opstootje redelijk snel onder controle. Boeren kondigen wel aan te blijven overnachten, roepen om meer trekkers want "ME uit Duitsland komt er aan."