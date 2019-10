En dan nu een webinar in "great and unmatched wisdom". Eerst even paar dingetjes rechtzetten. Gister schreven we dat de Koerden 80.000 IS-strijders/familieleden opvingen in hun kampen en gevangenissen, maar het zijn er veel minder. Volgens Harald Doornbos zitten er echter slechts 3000 tot 4000 mannelijke IS-strijders in Koerdische gevangenissen, waarvan ongeveer 1300 uit het buitenland. In het beruchte al-Hol kamp zitten nog eens 11.500 buitenlandse IS-vrouwen en kinderen.

Paar dingetjes daarover. Erdogan zegt dat Turkije zal werken aan een oplossing om buitenlandse IS'ers naar hun (veelal Europese) thuislanden te repatriëren. Maar het is maar zeer de vraag of zij niet vluchten voordat Turkije zijn gezag over het gebied consolideert. Koerdische opperbevelhebber van de SDF generaal Mazloum Kobani Abd heeft al aangegeven dat "Watching over ISIS prisoners is now a second priority". Alle families van die Koerdische soldaten/bewakers wonen in het Turks-Syrische grensgebied "So they are forced to defend their families." Daarbij zal het, net als in Afrin, niet enkel het Turkse leger zijn dat binnenvalt. Syrische jihadisten doen ook weer mee, kijk, daar komt de FSA al. En het is maar zeer de vraag hoe zij handelen als ze ontsnapte IS'ers tegenkomen of een gevangenis 'bevrijden'.





Maar goed, dan nu Trumps toelichting. Hij blijft in feite gewoon dubbel en dwars bij zijn verhaal, en is inderdaad gewoon consistent. Hij roept het al twee jaar, waarvan in april en december 2018 het hardst. De Amerikaanse patrouille-eenheid betrof slechts 50 militairen, en nu blijft hij bij zijn woord. Echter, hij opent wel met: "We wanna help the ones that deserve the help. (...) perhaps there will be some changes made and perhaps not. But we have to be respected as a nation." en het voelde alsof hij daarmee de Koerden bedoelde, maar je weet het nooit met hem.

Verder heeft hij zich laten vertellen dat Turken en Koerden al 200 jaar vechten en hij het gewoon niet ziet zitten als enige Team America World Police uit te hangen. Valt allemaal heel veel voor te zeggen, en European moeten sowieso hun bek houden en Amnesty al helemaal. Maar feit blijft wel dat de Koerden ook namens het Westen een grondoorlog voerden tegen IS, dat vooral in Europa verantwoordelijk is voor honderden doden. Daarbij werden 11.000 Koerdische soldaten gedood en vielen er 21.000 Koerdische gewonden. Extra wrang is het dat onderdeel van de bufferzone-deal was dat de YPG/SDF hun militaire vestigingen en tunnelnetwerken in Tal Abyad en SereKaniye zou ontbinden. Dat deden ze, en zijn nu dus nog weerlozer tegen Turkse luchtaanvallen.

Trump heeft gezegd dat "As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!)". Het klopt dat Trump in staat is de Turkse economie grote schade toe te brengen door tariefheffingen, hij heeft het inderdaad eerder gedaan. Echter, toen kwam Turkije er ook bovenop met een lening van $15 miljard door Qatar, en het is maar zeer de vraag of tarieven genoeg 'leverage' zijn om Erdogans ten diepste ideologische wil ter verovering van Noord-Syrië en het verneuken van Koerden te breken.

Instant update: Trump tweet: "in no way have we Abandoned the Kurds, who are special people and wonderful fighters. (...) any unforced or unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy and to their very fragile currency. We are helping the Kurds financially/weapons!"

Voorpagina pro Erdo-krant