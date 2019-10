Zit als volgt. Trumps persbureau liet gister deze verklaring uitgaan. Vanochtend hoopten we dat Trump net als in april en december 2018 terug zou komen op een impulsief besluit na een gesprek met Erdogan, maar zojuist tweette hij het onderstaande. "The Kurds fought with us, but were paid massive amounts of money and equipment to do so. (...) Turkey, Europe, Syria, Iran, Iraq, Russia and the Kurds will now have to figure the situation out, and what they want to do with the captured ISIS fighters in their “neighborhood.”" Dat "figuring the situation out" betekent dus een tweede Afrin, waarbij Turkije samen met jihadistische milities de Koerden wegvagen, en Erdogans Turkije vervolgens verantwoordelijk wordt voor de 80.000 (Europese) IS-strijders/familieleden die de Koerden er in o.a. haatkamp Al Hol opvangen. Wat kan daar nu fout gaan hè.

De Koerdische YPG (People's Defense Units) en de door Koerden geleide SDF (Syrian Democratic Forces) bezitten Noord-Oost Syrië (kaart) dat grenst aan Zuid Turkije. Zij wilden een internationale bufferzone tegen Turkije, maar enkel de VS deden hieraan mee. Daarbij werd het een bufferzone van 30 kilometer diep, waarlangs op 8 september een Turks-Amerikaanse patrouille begon, als een soort compromis in plaats van kleur bekennen tussen YPG/ en Erdogan. Dit gaf Turkije hun eerste boots on the ground in het grondgebied dat ze uiteindelijk willen veroveren.

Maar nu komt er dus per direct een einde aan de Amerikaanse militaire aanwezigheid in de bufferzone, en zullen de VS niet expliciet niet militair ingrijpen als Turkije zijn "long-planned operation into Northern Syria" begint. Echter, Trump tweette zojuist dat hij wel "As I have stated strongly before, and just to reiterate, if Turkey does anything that I, in my great and unmatched wisdom, consider to be off limits, I will totally destroy and obliterate the Economy of Turkey (I’ve done before!)".

Maar die militaire terugtrekking is alsnog echt een dubbelzijdig mes in de rug van de Koerden, want een onderdeel van die bufferzone-deal was dat de YPG/SDF hun militaire vestigingen en tunnelnetwerken in Tal Abyad en SereKaniye zou ontbinden, waardoor ze nu nog veel minder weerbaar zijn. De Koerden verloren 11.000 soldaten in hun grondoorlog tegen IS, vangen 80.000 vijandige strijders/families op, en worden nu na één telefoontje met Erdogan onder de Turkse bus gegooid.

Turkse officials melden Reuters dat hun invasie zal wachten totdat de Amerikaanse terugtrekking voltooid is. Het Pentagon geeft aan "completely blindsided" te zijn door Trumps beslissing. De EU veroordeelt de aanstaande Turkse invasie nu, maar toen Trump vroeg om een Europese bijdrage aan de militaire bufferzone gaf geen enkel land gehoor, dus de Eurosexuals hebben zoals gebruikelijk geen recht van spreken.

WAT. Maar goed, geen militaire, maar economische vergelding dus?