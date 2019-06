: Deze post is inderdaad wat krom geschreven, maar wel goed bedoeld. Tipo zegt niet dat Assad democratisch is, maar heeft het wel bij het rechte eind. Syrië (of je Assad nou leuk vindt of niet) is een soevereine staat. Daar ingrijpen is tegen het soevereiniteits begrip en dat is wel degelijk een democratisch principe. Nederland had (terecht) een heel grote mond toen het over Rusland en de Oekraïne ging (ook een soevereine staat), dus je kunt niet in ene geval (Oekraïne) heel hard (en terecht) soevereiniteit roepen en in het andere geval (Syrië) gaan discussiëren om als Nederland in te gaan grijpen in Syrië.