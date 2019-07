Nieuwsuur vermeldt trouwens niet in exact welk kamp in Noord-Syrië hun repo geschoten werd, maar het bovenstaande Al Hawl/Al Hol kamp is er wel zo'n beetje de hoofdattractie voor journo's, en bovendien zitten ook daar inderdaad genoeg Nederlanders. De 31-jarige Krista T. en haar twee kinderren bijvoorbeeld. Of Angela B., of de twee zoontjes van Hatim Rodgers. Of Mandy en haar twee kinderen. Volgens de AIVD zitten er 40 vrouwen en 90 kinderen in Noord-Syrische kampen als Al Hol, waar de onderstaande foto jubelend in pro-IS-groepen werd gedeeld. Alleen een Montessorischool kan deze kids nog redden!