Trump stond gister op met het bovenstaande tweetje, gevolgd door one take Donalds bovenstaande vlogje waarin hij de Amerikaanse overwinning op IS verkondigt en een terugtrekking uit Syrië aankondigt. Niet z'n meest coherente, maar wat maakt het allemaal ook uit. Eind maart liet hij al een "We’ll be coming out of Syria, like, very soon" vallen, en we lieten het gister een dagje garen, maar hij meent het blijkens de onderstaande flurry nog steeds. De VS heeft zo'n 2000 troepen in Syrië, met name speciale eenheden die de Koerden trainen en ondersteunen. De Koerden een beetje ontstemd nu natuurlijk, zeker gezien Erdogan alweer heeft gedreigd heeft de Koerden in noord-Syrië aan te vallen, zelfs als er nog wél Amerikaanse troepen onder hen waren. Mocht de Amerikaanse terugtrekking echt doorgang krijgen proberen de Koerden wellicht nog een keer een Franse vervanging te regelen.

