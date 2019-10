Zo hoorde je er nooit over, zo zit het OVERAL IN DE LESSTOF

Altijd leuk, dit soort pica's van lezers uit het land (opklik). Zo blijven wij ook een beetje bij met de stand van het schoolsysteem, entevensplus is het gevonden voeder voor een blog dat graag dicht bij de burger wil blijven. En wie weet, leer je zelf ook nog wat bij want deze opsomming is in kant en klare Jip & Janneke-taal op niveau AA en dat moet toch voor iedereen wel te behappen zijn. Uit het begeleidend schrijven:

"Een deel van de 9-jarige kinderen, en ook wat ouder, krijgen wekelijks les met de methode "nieuwsbegrip". Actuele onderwerpen, aangepast naar het niveau van de kids (website - red.). Afgelopen week kreeg ik al wat rare vragen, over astma en stikstof, waar ik niet al teveel van begreep. Vandaag zat de brief bij nieuwsbegrip in de schooltas van die kleine jongen, en begreep ik die rare vragen meteen."

Maar zijn het ook rare vragen? Het is logisch dat een methode die 'nieuwsbegrip' heet, ook de stikstofcrisis (/-hype) behandelt. Wat meer duiding tussen wat 'gewone' en 'slechte' stikstof is, zou wel leuk zijn. En stikstof wordt hierrr niet genoemd als oorzaak van astma. Daarrr wel als veroorzaker van last. Maar de discussievraag die we overkoepelend moeten stellen hier, is natuurlijk: is er een verschil tussen 'gewone' lesstof en 'slechte' lesstof waaraan uw kinderen blootgesteld worden, in tijden waarin de waan van de dag regeert en het aanpraten van klimaat-angst onderdeel van het nieuwsnarratief is geworden? Onderbouw op minimaal AA-niveau.