Pauline Krikke, burgemeester te Den Haag, heeft kennelijk vergunningen verleend voor demonstraties van dierenterroristen in de Haagse binnenstad, op de dag dat daar De Grote Boerenopstand van 2019 plaatsheeft. Dat is geen vragen om gezeik. Dat is van harte uitnodigen tot gezeik. Dierenterroristen mogen boeroepen op de Laan van Reagan en Gorbatsjov. De boeren staan vlakbij, op Het Malieveld. Een steenworp afstand dat is. En dat kan een steen zijn, maar ook een stuk vuurwerk, hooivork of terroristenprojectiel

Als mevrouw Krikke (of iemand die "Ger" heet op het Haagse stadhuis) die *kuch* dierenclub Direct Action Everywhere even door de YouTube had gehaald, dan hadden ze kunnen weten welk agressief vlees er in de kuip zat, en NEE kunnen zeggen tegen de vergunningsaanvraag van die illegale erf- en stalbetreders.



Onbekend is hoeveel boeren er op het Malieveld staan, want er mogen maar 75 trekkers de stad in. Onbekend is sowieso hoeveel trekkers er naar Den Haag komen, want de boeren hebben nog geen toestemming om met trekkers over de snelweg te rijden. Zo zou maar kunnen dat een veestapelhatende D66-er bij Rijkswaterstaat vanavond op het knopje RODE KRUIZEN AAN op A4, A12, A13 gaat drukken. ❌❌❌

Ondertussen dreigt er voor morgenochtend een verkeersinfarct, want boeren zijn van plan het snelwegverbod AAN HUN KLOMP te lappen, en lekker met 25 km/h tussen de lease-Volvo's te karren richting Den Haag.

In de boerengroepsapp gaan berichten rond dat morgenvroeg de A28 bij Hoogeveen geblokkeerd gaat worden. Dus dat worden weer DNA-afnames.

Volgens de laatste informatie van Agractie.NL komen er morgen 10.500 boeren naar Den Haag, in 2200 voertuigen. Hoeveel van die 2200 trekkers zijn, en hoeveel giertanks met hogedruk strontkanonnen en hooivorkharpoeneerinstallaties is niet bekend.

Boeren op Texel vertrekken vanavond al richting Den Haag, Friezen haken ook vannacht aan, in Drenthe staan de John Deere's al op diepladers. Het wordt een lange dag.

