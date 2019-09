Gefeliciteerd allemaal! U bent er ruimschoots tweederde van overtuigd dat er nu eindelijk iets gedaan moet worden aan dat gemene Stikstofmonster dat Nederland in een Houdgreep des Doods houdt, waardoor heel de economie stilstaat, iedereen in de file komt, nog thuiswoont omdat er geen huis meer gebouwd wordt en bouwvakkers werkloos thuiszitten. Op de Maurice De Hondvraag: Vindt u dat in Nederland maatregelen moeten genomen worden tegen de uitstoot van stikstof? Zegt 67% heel verstandig JA. Waarvoor hulde. En dan nu het echt goede nieuws. DAT DOEN WE AL. Het gaat heel goed in Nederland met de reductie, op Rotterdam na - (dat is trouwens Ebru Umar, die alweer aan het verbouwen is - red). Okee, kunnen we nu door met de BV Nederland? Dank.