Alsof er nog niet genoeg vervuiling en klimaatvernieling bestaat, wil "kuch' milieuorganisatie GreenPeace DRIE MAANDEN LANG met twee enorm vervuilende dieselschepen naar Antarctica. De aanvraag voor het totale gebrek aan reisschaamte staat vandaag in de krant, in een bekendmaking van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, dat de voorlopige vergunning heeft verleend. GreenPeace wil met de walmende fijnstofmachines MY Esperanza (2x Sulzer V12 diesel) en de MY Arctic Sunrise (1 x MAK 3000 PK diesel, 2 x Deutz) maandenlang bij de Zuidpool roetkachelen om zogenaamd "onderzoek" te doen. Kan dat niet op de fiets? Het is toch van de gekke mensen. U mag geen nog geen tuinhuisje, festival of nieuwbouwwijk neerzetten in Nederland terwijl die Samsom-terroristen van GreenPeace maandenlang de natuur mogen doodstikstoffen in het Zuidpoolgebied. Maar het is nog niet te laat. U kunt nog pinguïns redden van de COPD- en Hoestdood! Tot en met 24 oktober kunt u bezwaar aantekenen. Het ontwerpbesluit ligt vanaf volgende morgen ter inzage op het kantoor van Rijkswaterstaat Zee & Delta, Lange Kleiweg 34 te Rijswijk (ZH). Laat ze niet varen! Doe het voor de kinderen.