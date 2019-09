De schokkende Nieuwsuur-reportage over islamscholen en weekend-madrassa's in Nederland waar kleine moslimkindertjes wordt geleerd om vrouwen, joden, homo's, christenen en polytheïsme intens te haten, heeft maar een luttele 464.000 kijkers getrokken. Dat meldt kijkonderzoek.nl. De schokkende reportage over de ware aard van de islam was ruim van te voren aangekondigd - NRC/Nieuwsuur bracht uren voor de schokkende uitzending een schokkend persbericht naar buiten. Maar dat heeft niet geleid tot sensationele kijkcijfers. In Den Haag wordt geschokt gereageerd op de tegenvallende kijkcijfers voor het vlaggenschip van de vaderlandse journalistiek. "Misschien moeten we het programma laten presenteren door een lekker mokkel, in een soort van spelshow, en dan vanaf een tropisch eiland, met een cabaretier erbij." aldus een geschokte Klaas Dijkhoff (VVD).

