Als u dacht dat Nu.nl erg was, dan vraagt het OM of u even hun bier mierzoete halalthee vast wilt houden. Want de nationale Gevoel van Recht & Veiligheid-bewakers sturen aan op een fopstrafje voor stationssteker Jawed S. (van Sultani), die net zoals zijn ontelbare verwarde vriendjes meer verward dan moslim wordt geacht. Een Afghaanse asielzoeker van 20 die in Duitsland de trein naar Amsterdam pakte met de intentie om Geert Wilders te vermoorden, ter plekke ontdekt dat Wilders niet 020 CS rondloopt om Mohammedcartoons uit te delen, en daarom maar op passerende toeristen begint in te hakken - om gelukkig razendsnel door alerte agenten te worden geneutraliseerd met een paar welgemikte kogels. In al zijn uitingen, verklaringen en spullen in zijn rugzak komt naar voren dat hij gemotiveerd was om de eer van zijn islamitische profeet te verdedigen (want die sneue graftak is kennelijk niet almachtig genoeg om zijn schouders op te halen over een paar tekeningetjes). Hierrr dossier.

Maarrr in het Pieter Baan Centrum hebben ze al besloten dat steeksultan Sultani niet helemaal goed bij de kokosnoot is, en we weten (mede dankzij het door alle media genegeerde keiharde NIEUWS over de juridische OM-doofpot rond de Suikerspiegelchauffeur) dat de Nederlandse rechtsstaat van een islamitische aanslag liever een eenzame dwaaldaad maakt. Dus moet u, net als bij terroristische Steeksyriër Malek Fostok, niet raar opkijken als ook Jawed de AanslagAfghaan er met een welgemeende FOEI vanaf komt in zijn strafzaak die maandag begint. Welkom in Nederland, waar het slechts een paar verwarde moslims met lange messen kost om aan te tonen dat onze hele rechtsstaat gestoord geworden is. En dientengevolge weigert PAL te gaan staan voor onze vrijheid, en het onverveerde recht op het maken van cartoons over kwetsgevoelige kulverkopers en hun koran.

Later minder, bij Nu.nl....

Zijn eigen woorden, uit een eerdere zitting