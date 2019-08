Het was even een weekje stil aan het boreale front, maar de politieke soap van deze zomer cliffhangert vanochtend vrolijk verder. FvD-senatoren Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries stappen over naar de nieuwe partij van Henk Otten. Daarmee zijn in ieder geval de twee meest voor de hand liggende Ottianen (sorry, is echt geen woord, red.) overgestapt: Rookmaker kondigde na haar mislukte lijmpoging al aan dat ze #teamHenk was en Ottens vertrouweling Jeroen De Vries werd tijdens het begin van de politieke poging tot doodslag ontslagen als woordvoerder van de Tweede Kamerfractie en daarna vervangen door ene Geen Commentaar. In een gesprek met de Telegraaf, die een ontzettend echt niet in scène gezette foto van het drietal publiceert, meldt Otten dat er 'nog meer' Eerste Kamerleden van FvD naar zijn fractie zullen overstappen. Wordt dus vervolgd.