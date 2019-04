Zie je wel. Niks vooraf afgesproken mediatactiek, dat interview van Otten in NRC. Hij is er deels ingeluisd, en deels uitte hij gewoon openlijke frustratiekritiek op de kapitein van de Renaissancevloot. Dit Paasweekend al penningmeester af, nu ook verzocht om dan maar gewoon helemaal van de Kamerplank te lopen en door de mediahaaien verteerd te worden. "Eervol", onze roze piraten-aars. Er zijn nu twee schepen op de Renaissancevloot: de Boreaal koerst twee man sterk door de wateren van de Tweede Kamer, en De Redelyckheit mag met dertien man in de senaatsbaai dobberen. Maar zullen ze op elkaar gaan schieten?

VERWARRINGSUPDATE: Otten heeft een functie in de Tweede Kamer en dat mag (misschien/eigenlijk/schijnbaar) niet als je in de Senaat gaat werken daarom moet ie dus z'n TK-positie opgeven maar dit komt dus nadat ie zijn penningmeesterschap van de partij ook al inleverde/moest inleveren en WAAROM KUNNEN DIE LUI NIET NORMAAL COMMUNICEREN gvd.

REGELTJESUPDATE: Je mag geen Kamerlid in beide Kamers zijn (en dat is Otten ook niet), andere functies mogen wel gecombineerd worden. Wat Weisglas zegt, ook: opmerkelijk dat partijbestuur, bij monde van Thierry zelve, dit verzoekt van Otten. Nog opmerkelijker is dat hij eergisteren het penningmeesterschap van FvD neerlegde, en dan twee dagen later dit bekend maakt. Als het vanwege werkdruk/reorganisatie is, waarom dan niet in één keer zo'n bekendmaking? Verder wat de slotzin van de vorige update zegt.

SMS Update: Diverse Forummers vooralsnog onbereikbaar voor commentaar.

UPDATE 19u14: Henk Otten, per sms aan GS: "Niet zo'n handige tweet van TB. Het partijbestuur (waar ik zelf in zit) gaat helemaal niet over contracten van medewerkers van de Tweede Kamerfractie dat is een zaak van de Kamerleden. We zijn inderdaad in gesprek over de invulling van mijn nieuwe rol in de Eerste Kamer. De gesprekken hierover zijn nog gaande en het lijkt me beter deze niet via twitter te voeren." Zegt dus nergens dat hij zijn huidige functie opgeeft.

Update 19u20: Telegraaf, vilein: "Het wachten is nu op het moment dat Otten en Baudet zich in het openbaar weer samen laten zien. Dat is sinds het interview nog niet gebeurd."

Update 19u30: Otten werd "verrast" door tweet Thierry, zegt hij tegen Volkskrant. Is het nu 1 - 1?

Baudet was "verrast" door NRC-interview Otten