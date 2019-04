De vraag blijft natuurlijk: wat bezielde Otten om in te gaan op de kennelijke uitnodiging ('ik dacht dat het over mij zou gaan') van de NRC, een krant waarvan je weet dat die niet bijster FvD-gezind is, dat hij bij het interview vergezeld werd van (nota bene!) de persvoorlichter van de FvD ... die kennelijk zo weinig lijkt te begrijpen van interne communicatie dat één en ander niet even binnen het partijkader intern werd afgestemd? (Baudet werd er door 'verrast')

Ben je dan gewoon dóm? Is die voorlichter dan gewoon dóm? Is dit een meesterzet van de NRC? Is dit een meesterzet van Otten?

Hoezo: professionalisering? Wat was die Otten denkende? Denkt hij nu werkelijk, dat mensen niet op Baudet en Hiddema stemmen, maar op de FvD???

En je neemt je persvoorlchter mee (mogelijk omdat je geen mediatraining hebt gehad) en het interview in de krant is het resultaat?

Ik gok er zó maar op, dat die Otten een veel te rechtschapene en simpele baas is om op de ijsbaan die in dit land politiek heet te kunnen opereren.