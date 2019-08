Ja, kom op hee. Net gisteravond De Zaak Halsema definitief afgehamerd door de heer B. Nijman hier op GeenStijl & op naar de volgende fophef, gaan ze vandaag in Het Parool (Amsterdamse PRO-burgemeesterkrant - red.) de boel weer lekker OPSTOKEN. Advocaat Evert van den Hout ziet mevrouw Halsema liefst dit weekend nog geradbraakt, gevierendeeld en kaalgeschoren worden op de voormalige knekelvelden bij de Adam Toren in Amsterdam-Noord. Wegens "beïnvloeding van het onderzoek". Hm. Zit wat in. Wat Peter Plasman zegt. "DE HeLE VaKaNTie VeRPesT!"