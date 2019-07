Een vreemde zaak. Klimaatbureau HIER (waar? hier, red.) heeft onderzocht dat Nederlanders steeds minder enthousiast zijn over stoppen met aardgas. En dat, terwijl klimaatbureau HIER (daar) zelf heel erg simpel uitlegt waarom we allemaal als de wiedeweerga van de minst vervuilende fossiele brandstof af moeten. De overheid heeft dat namelijk bepaald! Super goede reden natuurlijk en heel erg raar dat Nederlanders niet heel veel geld willen betalen voor warmtepompen die zo veel lawaai maken dat je elkaar niet meer verstaat als je heel hard "HET IS NOG STEEDS KOUD" staat te schreeuwen. Maar goed. "Het is belangrijk dat er snel meer duidelijk wordt over de kosten en financieringsregelingen, maar ook over de voordelen, zodat steeds meer mensen aan de slag gaan in hun huis en wijk en zo ook weer anderen inspireren!" We kunnen niet wachten.