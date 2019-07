Harry21 vervangt als de datum waarop ketels verboden gaan worden zijn keteltje op tijd en legt er ook nog 1 op zolder al "reserve". Zo blijft Harry21 tot zijn dood wel lekker warm in huize Harry21.

Die warmtepompen gaan er niet komen trouwens, want daar is ons elektriciteitsnet helemaal niet geschikt voor. Wanneer heb je deze pomp nodig? In de wintermaanden, en dan nog extra 's ochtends en 's avonds (overdag ben je aan het werk). Wanneer schijnt de zon op de panelen? Juist. En in de wintermaanden wekken 6 panelen maar een paar 100watt max op.

Dus al die stroom moet komen van wind. Maar als het niet waait... of niet genoeg waait?

Dan nog de capaciteit van NL stroomnet. Als we kijken hoeveel we verbruiken: "Het verbruik van elektriciteit in Nederland schommelt sinds 2006 rond 120 miljard kWh." longreads.cbs.nl/trends18/economie/ci...

Als je dan nagaat dat een waterpomp (omgekeerde airco eigenlijk) ongeveer 20.000 Kwh per jaar nodig heeft voor een gemiddeld huis. Pak je vervolgens ongeveer 8 miljoen huishoudens. Pak em beet 20% geef je zo'n pomp, zit je je op dus op 1.600.000 huishoudens die totaal 32.000.000.000 Kwh nodig hebben.

32 MILJARD Kwh. En dat voor 20% van de huishoudens.

Terwijl we nu nog maar 13 miljard Kwh opwekken via groene bronnen, echter is "biomassa" (verbrandingsovens) hier ook onderdeelvan...

Zonnecellen kunnen het in de winter niet aan, windmolens alleen als het hard genoeg waait, maar dan moeten we het aantal ver-10 voudigen.

Enige optie is dus (als het "groen" moet) biomassacentrales bouwen. Echter, dit is veel vervuilender dan het "schone" aardgas. Gas geeft alleen waterdamp en co2, biomassa geeft nare bijeffecten met fijnstof en restafval (as). het rijksorgaan RIVM (!!) waarschuwt hier zelfs voor.

Politiek weet echt niet waar ze mee bezig zijn, dit is een regelrechte RAMP die we tegemoetgaan, absolute waanzin.