Hier volgt een schaamteloze knip en plak van RTV Noord, over Het Land dat Wij Geworden Zijn. Excuus daarvoor. Want het is ons niet gelukt van dit bericht iets grappigs te maken cq te verhervertalen naar een gestrekt been boosmaak GeenStijl-topic met van die grappige woordgrapjes enzo en in te koppen dooddoeners over ruggengraten van hopjesvla en D66-rechters etcetera. Sorry mensen. Het is wat het is. Lees & hoofdschud. Of beuk uw voorhoofd tot bloedens toe aan het bureau waar u steeds maar weer de centjes bijelkaar buffelt waarmee deze bananenrepubliek in stand wordt gehouden. Veel leesplezier. En de groetjes van Greet!

Een 34-jarige Marokkaan is veroordeeld tot vijf maanden cel voor een reeks vernielingen en bedreiging in Emmen en Ter Apel.

De man is een 'veiligelander', een uitgeprocedeerde asielzoeker uit een veilig land. Hij zit voor uitzetting in Rotterdam in vreemdelingenbewaring. De man zit sinds 13 maart vast, nadat hij een medewerker van het asielzoekerscentrum in Hoogeveen met de dood had bedreigd.

Auto's vernield

De Marokkaanse man werd ook veroordeeld voor het vernielen van vijf auto's in Emmen. Die stonden geparkeerd aan de Canadastraat. Hij vernielde de ruiten en uit een van de auto's haalde de man werkkleding.

De agenten kwamen de vernieler snel op het spoor. Zij werden eerder die avond gebeld in verband met een dronken man die in Emmen voor overlast zorgde. De overlastgever was de 34-jarige verdachte. Hij nam de benen op het moment dat er vervoer voor hem was geregeld.

'Te dronken om me iets te herinneren'

De verdachte werd enkele straten verderop alsnog opgepakt. Op camerabeelden was te zien dat hij de ruiten vernielde en de auto's in klom. De verdachte ontkende bij de politie de vernielingen. Hij was die avond te dronken om zich nog iets te herinneren.

Van een inbraak in een auto aan de Walstraat is de man vrijgesproken. Hiervan zijn geen camerabeelden. Wel liet de inbreker bloed achter. Dat bloed is echter niet door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) onderzocht. Er was te weinig hard bewijs om de man ook hiervoor te veroordelen.

Afvalcontainer tegen de ruit

De man stond ook terecht voor het vernielen van een ruit in het asielzoekerscentrum in Ter Apel. In december gooide hij een afvalcontainer tegen de ruit. Ook die vernieling ontkende de man. Meerdere getuigen zagen dit gebeuren. De rechter vond die vernieling wel bewezen.

Acht kantjes strafblad in één jaar

De Marokkaanse man verblijft sinds vorig jaar in augustus in Nederland. Sinds die tijd heeft hij een strafblad van acht kantjes opgebouwd. Een eerdere voorwaardelijke veroordeling van vijftien dagen cel moet hij eveneens uitzitten.

