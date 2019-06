Het bleek nogal een woke-vogel als het gaat om demografie en straatbeeldbeleving namelijk. Europa zou teveel migranten hebben toegelaten klonk het toen; "Europe, for example Germany, cannot become an Arab country. Germany is Germany." Twee jaar laten op continentale schaal: "Europe is for Europeans", en nu doet-ie dat onderstaand nog eens dunnetjes over. "Limited number, okay. But whole Europe eventually become Muslim country, impossible. Or African country also impossible. Ghighighi". Waarop de BBC-interviewster dan weer zegt "but there's nothing wrong with that, is there?" In ieder geval eerlijk van haar.

Maar wat hij daarna bovenstaand zegt, dat gaat wel echt een grens over die we niet over moeten willen steken met z'n allen! Een eventuele vrouwelijke opvolger van zijn ambt zou namelijk wel een beetje om aan te zien moeten zijn, anders wil niemand er naar kijken. Dat vond-ie een paar jaar terug al, blijkbaar nog steeds, en lijkt volstrekt ongevoelig en onontvankelijk voor wat Westerse vrouwen daarvan vinden. Georgina Verbaan heeft met een snedige RT gereageerd.