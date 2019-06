Groningen had gisteren zijn eerste zuuraanval.

De wijk Selwerd en het nabijgelegen Paddepoel met zijn grote gezinswoningen en ruime flats begint al een waar multiculti festijn te worden, hoewel de blanke gezinnen langzamerhand wegtrekken en de bibberende oudjes gelukkig vanzelf uitsterven. Ruimte genoeg dus voor in kleurige lappen gehulde Somalische vrouwen, die dagelijks met gezegende kinderschare naar het winkelcentrum trekken. Hun mannen staan elders broeierig voor zich uit te staren of luidkeels in hun telefoon te tetteren. De moskee in Selwerd is een verhaal apart. Breek de omwonenden de bek niet open. Maar dit terzijde.

In Londen is het al jaren aan de orde van de dag. Een bericht uit 2017: "BBC meldt dat sinds 2010 meer dan 1.800 meldingen zijn gedaan van aanvallen met bijtende stoffen in de Britse hoofdstad." Dat zijn 257 per jaar. Dat zijn 257 keer helse pijnen van de meest afschuwelijke brandwonden. Precies wat Allah voor de ongelovigen wenst, zoals opgetekend in de koran.

Zover is het hier nog lang niet. Gaat u maar rustig slapen.