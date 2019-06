Want dat het voor een vrouw (of man) misschien iets netter beschouwd zou kunnen worden als ze hun afzichtelijke poten enigzins toonbaar maken door een panty (of lange broek) te dragen is inbreuk op rechten van de vrouw? Wat heeft dat in godesnaam met geloofsgekkies te maken? Ik vind dat een man ook gewoon niet moet zeiken en netjes gekleed met een lange broek op kantoor hoort te komen, want in 95% van de gevallen ziet het er gewoon niet uit. Is het dan echt teveel gevraagd dat een vrouw ook een beetje zelfrespect toont en netjes gekleed verschijnt? En dat hoeft echt niet zo ver te gaan als iedereen hier impliceert. Een rok net boven of net over de knie is toch echt een heel eind verwijderd van een boerka. De SUGGESTIE die hier gegeven word is nog niet eens voor een vloerlengte rok, zoals tot zeer recent de norm zou zijn geweest. En precies hetzelfde met het decoleté, ik hoef bij geen enkele vrouw diep in de zweterige diepte te staren omdat haar tieten haast uit haar bloesje vallen. Houd het gewoon een beetje netjes. Net als dat ik van mannen verwacht dat ze niet met ontblote borst rondlopen en hun overhemd/shirt dichthouden tot maximaal 2 knoopjes onder de boord.

Ik heb er geen enkel probleem mee als mannen of vrouwen besluiten zich lekker ontbloot uit te leven, maar verwacht niet dat ik zaken met je wil doen of je serieus neem in een zakelijke omgeving als je je niet als een goed opgevoede volwassene kan gedragen en kleden.