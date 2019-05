Ik zie het niet zo draaien om de persvoorlichter, eerlijk gezegd. Zijn naam is ook niet genoemd. Wat ik meeneem van dit stuk, is dat Liesbeth van Tongeren - net als de old boys waar ze zo'n hekel aan heeft - haar kringetje beschermt. Even in de time-out en je mag weer terug zodra de storm is overgewaaid.

Snap best dat het comfortabel is om met iemand die je kent te werken, maar dat vindt de papa die zijn zoontje een baan geeft, en die voorman die liever niet met Marekkanen werkt, ook. Dan heeft Liesbeth er wel moeite mee.

Communicatieadviseurs zijn ontzettend vervangbaar en er waren meerdere gescreende kandidaten, vermoedelijk zonder verleden en kans op imagoschade - dit GS bericht etc. gaat heus wel rond, ook op het gemeentehuis.

Moet de man in de gulag? Nee. Hij moet lekker als persvoorlichter bij Triodos et al gaan werken. Maar terug in een soortgelijke rol, bij dezelfde club (ok, officieel gemeente Den Haag), voor dezelfde 'baas'... dat zegt heel veel over de baas, en over de club.