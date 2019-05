Alle kinderen in deze situatie hebben loyaliteitsconflicten want wraakma heeft het er in geramd. Hier ook, 2 dochters waren hier verloren, het verdriet en gemis, daar is niets van te herstellen als ze eenmaal volwassen zijn, de verwoesting in de kinderen heeft diepe sporen nagelaten. Met 1 is er contact maar de relatie is beschadigd.

De VPRO heeft er eens een avondvullend programma aan gewijd, wel bijna 20 jaar geleden. Mensen die in deze geschillen moeten beslissen zijn niets wijzer geworden in al die jaren.