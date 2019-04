Zozo, de beroepsracist en klaagteef Sylvana dacht op een morgen: "opeens weet je het, je wordt milieuactivist" en is nu ineens vol op het klimaatorgel. Moet wel in haar straatje passen want de milieubeweging zit vol marxisten, mensenhaters, onderdrukte groeperingen en luilakken die te beroerd zijn om te werken en dus de hele dag de werkende mens lastig vallen met hun amechtige kleutergejank.

Ja, GeenStijl, je had inderdaad geen aandacht aan die dorpsgek uit Amsterdam kunnen besteden, maar dan hadden we nu niet meegekregen hoe een beroepsactiviste zo ineens van doel kan veranderen. Ogenschijnlijk. Want het doel van Sylvana is Sylvana.

Sylvana is best wel zielig. Ze was ooit Veejay o.i.d., presenteerde een boekenprogramma waarbij ze een bril kon opzetten om intelligent te lijken, en toen was het stil rond het product 'Sylvana'. De meeste producten die men probeert aan de man te brengen, bestaan omdat er vraag naar is. Het product Sylvana is een van de weinige producten die pas na het ontstaan probeert een klantenkring te verwerven. En als het niet over ras kan gaan, gaan we het over CO2 hebben. Het maakt voor Sylvana verder niet zoveel uit welk onderwerp ze kaapt om mee op de barricade te gaan, want welk onderwerp je ook noemt, Sylvana bezit geen inhoudelijke kennis. Al haar hersenscheten zijn haar eigen bedenksels, vergelijk het maar met die demente oma die in haar pis ligt te wauwelen over Shirley Temple.

Sylvana krijgt duidelijk aandacht tekort, en kaapt een onderwerp waar het gros van de mensheid geen idee heeft hoe het precies zit, maar wel heel erg hard kan roepen 'wu moetuh iets doen!' Past perfect in de lege huls die Sylvana is, die als een Furby gewoon platitudes kan opdreunen die vast wel gehoor gaan vinden bij het fanatische deel van de Amsterdamse clownclub.

Mocht u denken, ik heb al dit gezanik over het milieu al eens eerder gehoord, dat klopt. Hetzelfde geouweteringzeik begon in 1970 met Earth Day en Walter Cronkite:

