Persberichtje in de post, van de gristenbroeders van de SGP. De inhoud, spreekt gansch voor zich: we worden weer eens vernacheld in onze vaderlandse soevereiniteit. Schuld van de vvd.

Eerste Kamer verwerpt initiatiefwet SGP

Van der Staaij: “Wel woorden, geen daden”

Persbericht - 9 april 2019



“Wel mooie woorden, maar als het erop aankomt geen daden!” Zo reageert SGP’er Kees van der Staaij op de verwerping van zijn initiatiefwet in de Eerste Kamer om in de Grondwet een drempel te leggen voor de overdracht van Nederlandse bevoegdheden aan de EU. In 2015 nam de Tweede Kamer het initiatief-Van der Staaij aan. De Eerste Kamer liet het vandaag afweten.

De SGP vindt dat het minder makkelijk moet zijn om onze nationale bevoegdheden over te dragen aan ‘Brussel’. Dat kan door in de Grondwet te bepalen dat zo’n overdracht alleen plaats mag vinden als zowel in de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer daarvoor een twee-derde meerderheid is. In meerdere Europese landen is dat al zo geregeld.

In de Tweede Kamer werd de initiatiefwet Van der Staaij aangenomen met de steun van VVD, PVV, CU, SP, 50+ en de Partij voor de Dieren. Dat gebeurde in 2015. Vandaag kwam de wet in stemming in de Eerste Kamer, maar die verwierp de wet. Alleen de fracties van SGP, CU, PVV, SP, Partij voor de Dieren en 50+ stemden voor.

Van der Staaij vindt dit tekenend voor hoe het in Den Haag gaat over Europa. “Je ziet weer hoe om politieke redenen een streep door dit voorstel wordt gezet. De angst van partijen als CDA en VVD is dat Europa op slot gaat. Als het puntje bij paaltje komt, gaat Europa voor alles,” reageert Van der Staaij. “Het is goed als kiezers dat beseffen als ze op 23 meiweer kunnen kiezen voor het Europese Parlement.”

Toevallig is EU burgerschap vandaag ook "sacred" en onvervreemdbaar verklaard...